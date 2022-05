Scorpions et Whitesnake en concert à Montréal et Québec cet été

Amateurs de rock, à vos agendas! Scorpions et Whitesnake ont annoncé lundi les détails de leur tournée conjointe qui s’arrêtera au Centre Vidéotron de Québec le 24 août et au Centre Bell de Montréal le 27 août. Les billets pour ces deux concerts seront en vente ce vendredi 13 mai, à compter de 10 h.

Intitulée Rock Believer, cette tournée nord-américaine des deux formations européennes comprendra une vingtaine de représentations, dans autant de villes du Canada et des États-Unis. Celle-ci débutera le 21 août à Toronto et se terminera le 21 octobre à Las Vegas.

Le groupe de métal Thundermother assurera la première partie de cette série de spectacles qui sera par ailleurs la tournée d’adieux de la formation britannique Whitesnake, notamment connue pour ses succès Here I Go Again et Is This Love.

De son côté, le groupe allemand Scorpions profitera de l’occasion pour interpréter sur scène ses plus grands classiques, dont les incontournables Wind of Change, Still Loving You et Rock You Like a Hurricane.