Sean Kingston et Marshmello deviennent milliardaires sur YouTube

Sean Kingston et Marshmello ont tous les deux vu un de leur vidéoclip franchir le cap du milliard de visionnements sur YouTube au cours des derniers jours! Le chanteur d’origine jamaïquaine a réussi cet exploit grâce à son hit Beautiful Girls sorti en 2007, tandis que le DJ américain a atteint ce chiffre magique grâce à Happier, sa collaboration avec Bastille lancée en 2018.

Créée à partir d’échantillonnages du classique Stand by Me de Ben E. King, Beautiful Girls a été l’un des plus grands succès de l’été 2007 avec quatre semaines au numéro 1 du palmarès Billboard Hot 100. À l'époque, la chanson avait toutefois suscité une certaine controverse en raison du mot « suicidal » dans le refrain, remplacé par « in denial » dans une version éditée pour la radio.

Mis en ligne le 24 septembre 2018, le touchant vidéoclip Happier de Marshmello et Bastille aura de son côté mis moins de 4 ans avant d’atteindre le milliard de visionnements sur YouTube, ce qui constitue un exploit en soi! Ce clip met en vedette l'actrice Miranda Cosgrove qui, enfant, reçoit un chiot qui l’accompagnera tout au long de sa jeunesse et l’aidera à surmonter différentes épreuves.