Selena Gomez évoque sa retraite en tant que chanteuse

Le quatrième album de Selena Gomez pourrait bien être son tout dernier! C’est ce qu’a confié la star de 28 ans lors d’une entrevue au populaire magazine Vogue dont elle fait la couverture de l’édition d’avril.

« Il est difficile de continuer à faire de la musique quand les gens ne vous prennent pas nécessairement au sérieux. J'ai eu des moments où je me suis dit : " À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je continue à faire ça? ". Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ma musique et j’en suis extrêmement reconnaissante. Je continue, mais je pense que la prochaine fois que je ferai un album, ce sera différent. Je veux faire un dernier essai avant peut-être de prendre ma retraite », a déclaré Selena Gomez.

La chanteuse a ajouté vouloir exploiter d’autres aspects de sa personnalité et faire connaître au monde ses différents talents, notamment en tant qu’actrice et productrice.

Comptant plus 215 millions d'abonnés Instagram, Selena Gomez a à son actif trois albums numéro 1, dont Rare sorti en janvier 2020, tandis que ses chansons cumulent à ce jour plus de 5 milliards d’écoutes en ligne.

Selena Gomez lancera le 12 mars prochain Revelación, son tout premier disque entièrement interprété en espagnol. Cet EP comprendra un total de 7 chansons, dont les extraits Selfish Love, De Una Vez et Baila Conmigo. Un quatrième et ultime album pourrait suivre avant la possible retraite du monde musical de l’interprète de Love You Like a Love Song.