Selena Gomez préparerait de la nouvelle musique

Selena Gomez préparerait son grand retour musical! C’est du moins ce qu’a laissé entendre la star américaine de 29 ans sur le tapis rouge d’un événement consacré à sa gamme de cosmétiques Rare Beauty.

Après avoir présenté comme il se doit les produits de sa marque de beauté, la chanteuse, actrice et femme d’affaires s’est confié sur ses projets à venir.

« Peut-on s’attendre à de nouveaux produits pour Rare Beauty cette année? Eh bien, peut-être… Et peut-être une nouvelle chanson? », a affirmé sans détour Selena Gomez, alimentant immédiatement les rumeurs sur son retour en studio.

D’ici à ce qu’elle dévoile de nouvelles chansons (ou même un nouvel album), Selena Gomez est en vedette dans la saison 2 de la télésérie Only Murders in the Building, disponible depuis le 28 juin dernier sur la plateforme Disney+.

Sur le plan musical, Selena Gomez s’est associée l’an dernier à Coldplay pour interpréter la pièce Let Somebody Go, extraite de l’album Music of the Spheres de la formation britannique. Intitulé Rare, le plus récent disque de la chanteuse est quant à lui sorti en janvier 2020.