Shakira annonce la sortie d’un nouvel album

Deux bonnes nouvelles pour les fans de Shakira : la chanteuse colombienne lancera un nouvel album en 2022 et, question de nous faire patienter jusque-là, celle-ci dévoilera le premier extrait aussi tôt que cet été!

Shakira a fait ces révélations dans le cadre d’une entrevue à l'édition mexicaine du célèbre magazine Vogue dont elle fait la couverture pour la toute première fois. La star de 44 ans a profité de l’occasion pour faire le bilan de sa fructueuse carrière et revenir sur sa performance mémorable au spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2020, en compagnie de Jennifer Lopez.

« D'un point de vue sociopolitique, c'était un moment très important pour les latinos, pour les latinas, pour les femmes de mon âge. C'était une déclaration importante et nous voulions, Jennifer et moi, offrir au peuple hispanique un moment de respect et d'admiration à l'échelle mondiale. Je pense que nous avons atteint cet objectif », a déclaré Shakira.

Celle qui a profité de la pandémie pour se rapprocher de sa famille s’est aussi dite prête à revenir sur le devant de la scène musicale : « Après avoir savouré le calme, je me sens très énergique, très inspirée et désireuse de travailler. Je fonctionne à plein régime, je fais beaucoup de chansons. Je viens de terminer le tournage du vidéoclip de mon nouveau single qui sortira en juillet », a ajouté l’auteure-compositrice-interprète.

Shakira a également confié que son nouvel album, qui succédera à El Dorado paru en 2017, serait lancé l’an prochain et qu’une tournée internationale suivrait : « De nouvelles chansons continueront de sortir tout au long de cette année et finiront sur un album qui sera disponible en 2022. Je compte aussi repartir en tournée par la suite ».

Après avoir vu son hit Me Gusta interprété en duo avec le rappeur portoricain Anuel AA gravir les plus hautes marches des palmarès l’an dernier, Shakira a collaboré à la chanson Girl Like Me des Black Eyed Peas.

La chanteuse a également reçu le titre fort convoité de la personnalité musicale la plus recherchée sur Google, au Canada, en 2020!