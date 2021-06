Shania Twain lancera son « meilleur album à vie » cette année

Shania Twain s’est fixé une nouvelle mission : concevoir et lancer son meilleur album à vie d’ici la fin de l’année! C’est ce que vient de déclarer le chanteuse canadienne de 55 ans sur les ondes d’une radio web.

« Je ne procrastine pas mais j'admets que la pandémie a ralenti le processus de création et d’enregistrement car il a été très difficile de se réunir avec des producteurs et des musiciens dans un même studio. Je veux faire le meilleur album de ma carrière alors je vous prie d’être patients, ça vaut la peine d'attendre encore un peu », a confié Shania Twain, ajoutant qu’elle ne lancerait pas son nouveau disque avant que celui-ci ne soit « parfait » et à la hauteur des attentes de ses fans.

Bien que la reine canadienne du country ait refusé de préciser la date de sortie précise de son 6e album studio, celle-ci assure que ce sera avant Noël. Ce disque succédera à Now paru en septembre 2017.

Shania Twain a par ailleurs récemment annoncé 14 nouvelles dates de son spectacle Shania Twain Let's Go! The Residency au Théâtre Zappos du Planet Hollywood Resort & Casino, à Las Vegas. Ces représentations auront lieu du 2 au 12 décembre 2021, puis du 11 au 26 février 2022.