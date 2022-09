Shania Twain planifie un album, un biopic et une comédie musicale

Quelques jours seulement après avoir lancé sa nouvelle chanson Waking Up Dreaming, Shania Twain a déjà une foule d’autres projets en tête, dont un nouvel album, un biopic relatant sa vie et sa carrière et une comédie musicale mettant en vedette ses plus grands succès!

« Toutes sortes de choses sont en préparation… Il y a toutes sortes de choses à venir, mais des choses dont je ne peux probablement pas parler pour le moment. J'ai quelques années très chargées devant moi », a ajouté la chanteuse canadienne de 57 ans au tabloïd britannique The Sun.

Mais avant de commencer à travailler sur son film autobiographique ou sa comédie musicale, Shania Twain demande un peu de patience à ses fans, elle qui désire se concentrer d’abord sur son nouvel album à venir, qu’elle décrit comme « très joyeux ».

« Je suis vraiment ravie de remonter le moral des gens. J'ai eu une période de pandémie très productive consacrée à l'écriture de chansons et, même si nous étions isolés, c'était presque comme si je voulais me remonter moi-même le moral, et cela s’est fait sentir dans ma musique. C'est tellement dansant! », a déclaré Shania Twain.

Le dernier disque studio de la star du pop et du country remonte à 2017 avec la sortie de Now. Depuis, Shania Twain a lancé fin juillet son documentaire Not Just A Girl diffusé sur Netflix ainsi que l’album compilation Not Just A Girl (The Highlights) regroupant 17 de ses plus grands hits ainsi qu’une chanson inédite.

Shania Twain sera également intronisée le 30 octobre prochain au prestigieux Temple de la renommée des auteurs-compositeurs de Nashville!