Shania Twain rêve de collaborer avec Harry Styles

Une chanson en duo de Shania Twain et Harry Styles. Voilà une collaboration qui doit faire fantasmer plusieurs fans mais qui semble aussi faire rêver Shania Twain elle-même!

Depuis que les deux artistes ont chanté ensemble au Festival de musique et d'arts de la vallée de Coachella en Californie, en avril dernier, la chanteuse canadienne de 57 ans aimerait plus que jamais travailler avec le populaire auteur-compositeur-interprète britannique, de 29 ans son cadet.

« Je suis montée sur scène avec Harry Styles à Coachella. Il m'a invitée durant son concert, ce fut une expérience merveilleuse et Harry est une personne si adorable. Je voudrais dire un adorable enfant, mais il n'est plus un enfant, n'est-ce pas? C'est un homme. Une collaboration avec lui serait mon rêve, oui. Il est occupé à faire des films en ce moment mais j'aimerais que ce rêve devienne réalité. Mettons-nous là-dessus et la magie se produira, j'en suis sûre », a déclaré Shania Twain dans le cadre de l’émission TalkShopLive avec Nancy O’Dell où elle était invitée pour parler de son prochain disque.

Intitulé Queen of Me, le 6e album studio de l’auteure-compositrice-interprète canadienne sortira le 3 février prochain. Ce disque comprendra notamment la chanson Waking Up Dreaming dévoilée plus tôt cet automne.

Shania Twain partira également en tournée au cours des prochains mois. Cette série de spectacles comptera un total de 48 dates, dont le 17 juin au Centre Vidéotron de Québec et le 18 juin au Centre Bell de Montréal. Puis, le 6 juillet 2023, la chanteuse montera sur la scène du Bluesfest d’Ottawa.

Intronisée le 30 octobre dernier au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs de Nashville, Shania Twain prépare aussi un biopic relatant sa vie et sa carrière et une comédie musicale mettant en vedette ses plus gros hits.

De son côté, Harry Styles travaillerait déjà sur son 4e disque studio, quelques mois à peine après la sortie de son album Harry's House qui comprend les hits As It Was, Late Night Talking et Music for a Sushi Restaurant.