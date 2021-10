Shawn Mendes annonce une supplémentaire au Centre Bell

Bonne nouvelle pour les fans de Shawn Mendes! Suite à une forte demande, le populaire chanteur canadien a annoncé qu’il offrirait une représentation supplémentaire de son concert au Centre Bell de Montréal, prévu le 15 août prochain. Ce second spectacle, dont les billets sont déjà en vente, sera présenté le lendemain, 16 août 2022.

S’inscrivant dans le cadre de la tournée internationale Wonder qui débutera le 14 mars prochain à Copenhague, ces deux concerts mettront en vedette le chanteur irlandais Dermot Kennedy en première partie.

Shawn Mendes aura l’occasion d’interpréter sur scène sa nouveauté Summer Of Love ainsi que les pièces de son album Wonder, paru en décembre 2020. Le quatrième disque de l’auteur-compositeur-interprète de 23 ans comprend notamment la chanson-titre et Monster, une collaboration avec Justin Bieber.