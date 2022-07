Shawn Mendes annule le reste de sa tournée mondiale

Shawn Mendes a annoncé mercredi qu'il annulait le reste de sa tournée internationale. Le chanteur canadien devait notamment présenter deux concerts au Centre Bell de Montréal, les 15 et 16 août prochains.

« Je dois prendre le temps que je n'ai jamais pris personnellement, pour m'ancrer et revenir plus fort. Je dois faire de ma santé ma priorité. Je sais que vous attendez tous depuis si longtemps ces spectacles, et cela me brise le cœur de vous dire cela, mais je promets que je reviendrai dès que j'aurai pris le temps de guérir », a déclaré le chanteur sur les réseaux sociaux.

Au début du mois de juillet, Shawn Mendes avait déjà annoncé qu'il reportait tous les spectacles de sa tournée mondiale pour les trois prochaines semaines afin de prendre soin de lui et de sa santé mentale.

« Je fais des tournées depuis l'âge de 15 ans et, pour être honnête, il a toujours été difficile d'être sur la route loin de mes amis et de ma famille. Après quelques années sans être sur la route, je me sentais prêt à replonger, mais cette décision était prématurée et malheureusement, le fardeau d'être sur la route et la pression m'ont rattrapé et j'ai atteint un point de rupture », avait partagé Shawn Mendes sur les réseaux sociaux.

Le chanteur de 23 ans avait pris cette décision difficile après avoir consulté son équipe et différents spécialistes de la santé. Shawn Mendes avait donné le coup d’envoi à sa tournée mondiale Wonder le 27 juin, à Portland, en Oregon. Plus de 80 spectacles étaient à l’agenda de l’artiste ontarien jusqu’à l’automne 2023, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe.

L’an dernier, l’auteur-compositeur-interprète s’était confié sur la période sombre qu'il avait traversée avant la pandémie et sur l’anxiété qui l’avait même empêché de chanter.