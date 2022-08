Shawn Mendes donne des nouvelles de sa santé

Deux semaines après avoir annulé le reste de sa tournée internationale afin de prendre soin de sa santé mentale, Shawn Mendes donne de ses nouvelles! Le chanteur canadien de 24 ans a confié qu'il se concentrait maintenant sur les choses simples de la vie qui étaient auparavant difficiles à réaliser en raison de son emploi du temps chargé.

« Je prends beaucoup de temps pour moi, je relaxe, je suis une thérapie et je passe du temps avec ma famille, ce que je n’avais pu faire depuis longtemps. Pour moi, il s'agit de passer du temps à faire des choses que je n'ai pas vraiment faites ces dernières années, comme souper avec des amis », a déclaré Shawn Mendes à TMZ, mardi, alors qu’il était en attente pour son vol à l'aéroport de Los Angeles.

Le 27 juillet dernier, l’auteur-compositeur-interprète avait annoncé qu'il annulait les dates restantes de sa tournée Wonder, y compris les deux concerts qu’il devait présenter au Centre Bell de Montréal. Shawn Mendes avait pris cette décision difficile après avoir consulté son équipe et différents spécialistes de la santé.

« Je dois prendre le temps que je n'ai jamais pris personnellement, pour m'ancrer et revenir plus fort. Je dois faire de ma santé ma priorité. Je sais que vous attendez tous depuis si longtemps ces spectacles, et cela me brise le cœur de vous dire cela, mais je promets que je reviendrai dès que j'aurai pris le temps de guérir », avait déclaré le chanteur sur les réseaux sociaux.

Depuis cette annonce, Shawn Mendes a été aperçu chez lui à Toronto ainsi qu'à Miami et Los Angeles.