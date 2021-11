Shawn Mendes et Camila Cabello annoncent leur rupture

Véritable bombe dans le monde du showbiz : Shawn Mendes et Camila Cabello ont annoncé mercredi soir leur rupture via une déclaration commune partagée sur les réseaux sociaux!

« Nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l’autre, en tant qu'êtres humains, est plus fort que jamais. Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et nous continuerons d'être les meilleurs amis. Nous apprécions énormément votre soutien depuis le début et pour l'avenir », ont déclaré les deux artistes.

Shawn Mendes et Camila Cabello avaient fait connaissance à l'été 2014, alors que le chanteur canadien et le groupe Fifth Harmony assuraient la première partie des spectacles de la tournée d'Austin Mahone. Un an plus tard, les deux stars lançaient une première collaboration intitulée I Know What You Did Last Summer.

Leur relation amoureuse a été officiellement annoncée en 2019, lors de la sortie de leur deuxième duo, Señorita, devenu le premier numéro 1 en carrière de Shawn Mendes.

Sur le plan professionnel, Camila Cabello a récemment dévoilé Don't Go Yet et Oh Na Na, les premiers extraits de son album Familia qui paraîtra sous peu. Il s’agira du troisième disque solo de la chanteuse et son premier depuis Romance, paru en décembre 2019. La star cubano-américaine de 24 ans a aussi participé à l’écriture de la bande originale du film Cendrillon dans lequel elle endosse le rôle de la célèbre princesse.

De son côté, Shawn Mendes a lancé en août dernier la pièce Summer Of Love en duo avec l’artiste portoricain Tainy. L’auteur-compositeur-interprète de 23 ans présentera également deux concerts au Centre Bell de Montréal, les 15 et 16 août 2022, dans le cadre de sa tournée internationale Wonder.