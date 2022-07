Shawn Mendes prend une pause pour sa santé mentale

Shawn Mendes a annoncé vendredi soir qu'il reportait tous les spectacles de sa tournée mondiale pour les trois prochaines semaines afin de prendre soin de lui et de sa santé mentale.

« Je fais des tournées depuis l'âge de 15 ans et, pour être honnête, il a toujours été difficile d'être sur la route loin de mes amis et de ma famille. Après quelques années sans être sur la route, je me sentais prêt à replonger, mais cette décision était prématurée et malheureusement, le fardeau d'être sur la route et la pression m'ont rattrapé et j'ai atteint un point de rupture », a déclaré Shawn Mendes sur les réseaux sociaux.

Le chanteur canadien de 23 ans a pris cette décision difficile après avoir consulté son équipe et différents spécialistes de la santé. Un total de 11 concerts aux États-Unis sont ainsi reportés jusqu’à nouvel ordre. Les deux spectacles de Shawn Mendes prévus au Centre Bell de Montréal, les 15 et 16 août prochains, sont cependant toujours au programme.

Shawn Mendes avait donné le coup d’envoi à sa tournée mondiale Wonder le 27 juin, à Portland, en Oregon. Plus de 80 spectacles sont à l’agenda de l’artiste ontarien jusqu’à l’automne 2023, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe.

L’an dernier, l’auteur-compositeur-interprète s’était confié sur la période sombre qu'il avait traversée avant la pandémie et sur l’anxiété qui l’avait même empêché de chanter.

Après s’être vu décerner le prestigieux Prix JUNO du rayonnement international, Shawn Mendes a récemment signé un partenariat avec Tommy Hilfiger. L’ex-compagnon de Camila Cabello devrait aussi lancer d’ici la fin de l’année un nouvel album qui pourrait comprendre les chansons When You’re Gone, It’ll Be Okay et Summer Of Love.