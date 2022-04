Shawn Mendes recevra un prestigieux prix aux JUNO

Lauréat de 11 JUNO en carrière, Shawn Mendes se verra décerner le prestigieux Prix JUNO du rayonnement international, en reconnaissance de l’impact planétaire de sa musique! Cette remise de prix aura lieu le dimanche 15 mai prochain, à Toronto, dans le cadre de la 51e édition de ce gala célébrant le meilleur de la musique canadienne.

Le Prix JUNO du rayonnement international récompense les artistes canadiens qui ont atteint des sommets exceptionnels sur la scène mondiale. Le prix vise à honorer les talents canadiens qui, en plus de se hisser au sommet des palmarès, ont contribué au rayonnement de la musique canadienne à travers le monde.

Depuis la création des JUNO en 1970, le Prix JUNO du rayonnement international n’a été décerné qu’à huit reprises, la dernière remontant à 2018. Shawn Mendes rejoindra ainsi les Arcade Fire, Bryan Adams, Céline Dion, Drake, Sarah McLachlan et Shania Twain qui ont tour à tour mérité ce convoité trophée.

« Recevoir ce prix sera un moment surréaliste! Être reconnu pour mon travail, non seulement au Canada, mais partout dans le monde, c’est un immense honneur. Je suis honoré et humble de me joindre à ce groupe d’artistes exceptionnels qui ont fait la réputation de la musique canadienne », a réagi Shawn Mendes par voie de communiqué, suite à cette annonce.

« Shawn est un modèle d’engagement et de passion pour son métier. Que ce soit dans son travail d’auteur-compositeur ou en créant la Shawn Mendes Foundation, il a toujours démontré une incroyable passion pour la musique et le développement de la prochaine génération de créateurs », a ajouté Allan Reid, président-directeur général, CARAS/Les Prix JUNO.

Shawn Mendes est par ailleurs en nomination dans quatre catégories cette année aux JUNO : Artiste de l’année, Choix du public TikTok, Album de l’année et Album pop de l’année (Wonder).

Moins de deux ans après la sortie de son plus récent album en décembre 2020, Shawn Mendes lancera d’ici la fin de l’année un nouveau disque qui pourrait comprendre les chansons When You’re Gone, It’ll Be Okay et Summer Of Love, dévoilées au cours des derniers mois.

L’auteur-compositeur-interprète de 23 ans présentera également deux concerts au Centre Bell de Montréal, les 15 et 16 août 2022, dans le cadre de sa tournée internationale Wonder.