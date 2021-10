Shawn Mendes se confie sur son trouble anxieux

En marge de la Journée mondiale de la santé mentale, Shawn Mendes s’est confié à cœur ouvert sur la « période sombre » qu'il avait traversée avant la pandémie et comment cet état lui avait inspiré une partie de la chanson Wonder.

« Je vivais tellement d'anxiété que je ne pouvais plus chanter. Tout était concentré dans ma gorge, ce que beaucoup d'hommes ressentent. Nous ressentons souvent ces émotions sous forme de tension dans le dos, dans le cou ou de douleur dans notre corps », a déclaré le chanteur canadien de 23 ans au magazine GQ.

Pour remédier à cette situation, Shawn Mendes a déclaré qu'il avait commencé à lire, méditer, tenir un journal et travailler avec un ancien moine hindou et coach de vie. L’auteur-compositeur-interprète a aussi décidé de rester loin des réseaux sociaux et de s'entourer de personnes positives.

Shawn Mendes a évoqué cette période difficile dans la chanson-titre de son album Wonder, sorti en décembre 2020, comme en témoignent ces paroles : « Quand je pleure dans mes mains, je suis conditionné à avoir l'impression que cela me rend moins homme ».

« Chaque homme que je côtoie m'a parlé de cette phrase, mais en privé. Pas publiquement, ce qui montre à quel point les hommes peuvent être mal à l'aise d'exprimer ce qu'ils ressentent. Nous luttons contre des milliers d'années de conditionnement. Il est important de donner aux hommes un véritable espace pour qu’ils se sentent autorisés à exprimer leurs émotions », a ajouté l’interprète de Señorita.

Rappelons que Shawn Mendes présentera deux concerts au Centre Bell de Montréal, les 15 et 16 août 2022, dans le cadre de sa tournée internationale Wonder.