Shawn Mendes vous invite à aller marcher avec lui

Vous avez toujours rêvé de prendre une marche aux côtés de Shawn Mendes? Eh bien, votre rêve pourrait maintenant devenir réalité! Le célèbre auteur-compositeur-interprète canadien figure en effet parmi les narrateurs de la nouvelle expérience audio Time To Walk d'Apple, aux côtés de la chanteuse Dolly Parton, de l’actrice Uzo Aduba et du champion de la NBA Draymond Green.

« Se promener est un excellent moyen de se vider l'esprit. C’est la chose la plus simple que vous puissiez faire pour calmer votre corps et votre âme, réfléchir et ralentir. J'espère que les gens ressentiront le même sentiment de calme que moi en marchant et pourront ajouter mes réflexions à leurs propres expériences », a commenté Shawn Mendes, lors du dévoilement de cette nouveauté.

Disponible sur l'application Workout d’Apple Watch, Time to Walk propose déjà quatre épisodes. Dans chacun d’entre eux, l’un des invités vedettes partage des souvenirs marquants, des pensées et d'autres sujets qui suscitent la réflexion, pendant qu’il marche dans des endroits significatifs pour lui. On y retrouve aussi des photos qui s’affichent simultanément et des listes de lecture musicales.

Un nouvel épisode d’une trentaine de minutes sera mis en ligne chaque lundi, jusqu'à la fin avril, avec un invité différent chaque semaine.

Rappelons que Shawn Mendes a lancé le 4 décembre dernier Wonder, rapidement devenu son quatrième album numéro 1 en carrière.