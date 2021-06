Silk Sonic et Megan Thee Stallion triomphent aux BET Awards

Silk Sonic et Megan Thee Stallion se sont démarqués, dimanche soir, lors de la 21e édition des BET Awards qui se déroulait à Los Angeles.

Bruno Mars et Anderson .Paak de Silk Sonic se sont illustrés dans la catégorie « Meilleur groupe » grâce à leur méga-hit Leave the Door Open, tandis que Megan Thee Stallion a mérité pas moins de trois prix, dans les catégories « Meilleure artiste féminine Hip Hop », ainsi que « Meilleure collaboration » et « Vidéoclip de l’année » pour la chanson WAP en duo avec Cardi B.

Les Canadiens The Weeknd et Drake ont toutefois mordu la poussière, le premier dans les catégories « Meilleur artiste masculin R&B/Pop » et « Album de l’année » pour After Hours, et le second dans les catégories « Meilleur artiste masculin Hip Hop », ainsi que « Vidéoclip de l’année » et » Choix des téléspectateurs » pour Laugh Now Cry Later.



Rappelons que les BET Awards visent à récompenser les Afro-Américains et autres minorités évoluant dans divers domaines du divertissement, dont la musique.



Voici la liste des gagnants 2021 dans les différentes catégories musicales :



ALBUM DE L’ANNÉE

Heaux Tales - Jazmine Sullivan



MEILLEURE ARTISTE FÉMININE R&B/POP

H.E.R.



MEILLEUR ARTISTE MASCULIN R&B/POP

Chris Brown



MEILLEURE ARTISTE FÉMININE HIP HOP

Megan Thee Stallion



MEILLEUR ARTISTE MASCULIN HIP HOP

Lil Baby



MEILLEUR GROUPE

Silk Sonic (Bruno Mars et Anderson .Paak)



MEILLEURE COLLABORATION

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP



MEILLEUR NOUVEL ARTISTE

Giveon



VIDÉOCLIP DE L’ANNÉE

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP



MEILLEUR ARTISTE INTERNATIONAL

Burna Boy



CHOIX DES TÉLÉSPECTATEURS

Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé - Savage (Remix)



PRIX HOMMAGE

Queen Latifah



BET HER AWARD

SZA - Good Days