Simple Plan annonce la date de sortie de l’album Harder Than It Looks

C’est maintenant officiel : après six ans d’absence, Simple Plan lancera son 6e album studio le 6 mai prochain! Intitulé Harder Than It Looks, ce disque comprendra notamment les extraits The Antidote et Ruin My Life, une collaboration inédite avec Sum 41.

« Plus d'attente. Plus de "bientôt". Le jour est enfin arrivé! Nous sommes incroyablement heureux d'annoncer que notre sixième album, Harder Than It Looks, sortira le 6 mai! On sait que ça a pris du temps à venir! Nous tenons tous à vous remercier pour votre patience et votre soutien. Nous sommes tellement heureux de pouvoir enfin partager tout ça avec vous », ont déclaré les membres de Simple Plan sur les réseaux sociaux.

L’album Harder Than It Looks succédera à Taking One for the Team, paru en février 2016. Ce disque du groupe montréalais comprenait entre autres les hits Singing in the Rain et I Don't Wanna Go to Bed.

D’ici-là, Simple Plan et Sum 41 amorceront leur tournée conjointe, Blame Canada Tour, le 29 avril prochain. Au total, les deux formations canadiennes présenteront des spectacles dans 35 villes des États-Unis. Aucun arrêt n’est toutefois prévu au Canada pour le moment.