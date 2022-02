Simple Plan et Sum 41 annoncent une tournée conjointe

Après avoir lancé une chanson en duo, Simple Plan et Sum 41 annoncent maintenant une tournée conjointe! Toutefois, même si elle est baptisée Blame Canada Tour, cette série de concerts ne s’arrêtera pas au Canada… du moins pour le moment.

Simple Plan et Sum 41 inaugureront la tournée Blame Canada à Raleigh, en Caroline du Nord, le 29 avril prochain. D’ici le 18 août, les deux formations canadiennes présenteront des spectacles dans pas moins de 35 villes des États-Unis. Avis aux fans d’ici qui voudraient faire le voyage pour voir leurs groupes préférés sur scène, les billets pour ces concerts seront mis en vente ce vendredi 25 février.

« Nous sommes si heureux de pouvoir enfin remonter sur scène et nous ne pourrions être plus excités à l'idée de participer à la tournée Blame Canada avec Sum 41! Il est difficile de croire que ce sera la première fois que nous ferons une tournée ensemble, mais le moment ne pourrait être mieux choisi car nous célébrons tous les deux le 20e anniversaire de nos premiers albums! », ont déclaré les membres de Simple Plan.

« Nous connaissons les gars de Simple Plan depuis très longtemps et nous savons que ces spectacles seront géniaux. Nous avons hâte de prendre la route avec eux! Nous avons beaucoup de fans en commun et nous savons qu'ils attendent ça depuis très, très longtemps! », a ajouté par voie de communiqué Deryck Whibley, le leader de Sum 41.

Simple Plan a dévoilé vendredi dernier Ruin My Life, une collaboration inédite avec Sum 41. Cette chanson paraîtra sur le sixième album de Simple Plan qui paraîtra plus tard cette année et qui comprendra aussi l’extrait The Antidote. Ce disque nous arrivera plus de six ans après la parution de Taking One for the Team, en 2016.

De son côté, Sum 41 a lancé l'an dernier une nouvelle version de la chanson Catching Fire mettant en vedette Nothing.Nowhere, deux ans après la sortie de l’album Order in Decline en 2019.

Rappelons que Simple Plan devait à l’origine monter sur scène avec The Offspring cet hiver mais la formation américaine a été contrainte d’annuler tous ses concerts prévus au Canada en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie.