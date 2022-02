Simu Liu animera le gala des prix Juno sur une scène extérieure de Toronto

Le Torontois vedette de «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» (Shang-Chi et la légende des dix anneaux) prendra les rênes en tant qu'animateur de la célébration télévisée de la musique canadienne, le 15 mai.

Il s'agit d'une deuxième occasion d'animation prestigieuse pour l'acteur révélé dans la série «Kim's Convenience», qui a animé un épisode de «Saturday Night Live» en novembre dernier.

Les Juno seront historiques à leur façon puisque ce sera la première fois que la cérémonie de remise des prix se déroulera à l'extérieur.

Les organisateurs ont réservé la scène Budweiser en plein air à Toronto pour atténuer une partie de l'incertitude entourant la pandémie de COVID-19.

Au cours des deux dernières années, les Junos ont vu leurs événements reportés et remaniés à plusieurs reprises, les restrictions sanitaires locales empêchant les grands rassemblements.

La scène Budweiser, située sur le terrain de la Place de l'Ontario, est une salle extérieure couverte saisonnière pouvant accueillir jusqu'à 16 000 spectateurs.

Les prix Juno annonceront les nommés de cette année le 1er mars et les organisateurs ont indiqué que les billets pour la cérémonie seront mis en vente le 4 mars.

La soirée sera diffusée à CBC et simultanément sur la plateforme CBC Gem.