Sting en concert à Montréal et Ottawa ce printemps

Sting sera de passage au Canada au cours des prochains mois! L’ex-chanteur du groupe The Police s’arrêtera au Canadian Tire Centre d’Ottawa le 4 mai et au Centre Bell de Montréal le 5 mai dans le cadre de sa tournée internationale My Songs. Les billets pour ces concerts seront mis en vente ce vendredi 25 février, dès 10 h.

Au total, Sting présentera six spectacles au pays d’ici l’automne, soit à Montréal, Ottawa, Halifax (2 mai), London (25 août), Moncton (13 septembre) et St. John’s (16 septembre). C’est Joe Sumner, le fils de Sting âgé de 45 ans, qui assurera la première partie de tous ces concerts.

Dans le cadre de cette tournée, le légendaire chanteur britannique de 70 ans interprétera ses plus grands succès solo, ainsi que les classiques de The Police.

Sting a lancé en novembre dernier son 15e album solo en carrière. The Bridge comprend 13 nouvelles chansons, dont les extraits If It’s Love, Rushing Water et For Her Love (Por Su Amor).

Rappelons qu’il y a quelques semaines, Sting a vendu la totalité de son catalogue musical (incluant celui de la formation The Police) à Universal pour une somme évaluée à 318 millions de dollars canadiens.