Stromae annonce la date de sortie de son album Multitude

C’est maintenant confirmé : Stromae lancera son nouvel album le 4 mars prochain! Intitulé Multitude, le troisième disque en carrière de l’auteur-compositeur-interprète belge de 36 ans comprendra la chanson Santé dévoilée plus tôt cet automne.

« Je suis ravi de vous annoncer le titre de l’album, qui est donc Multitude, c’est pourquoi j’utilise ce magnifique filtre », a déclaré avec humour le chanteur, en publiant sur les réseaux sociaux une courte vidéo dans laquelle on voit son visage se démultiplier.

Le nouveau disque de Stromae, alias Paul Van Haver, succédera à Racine carrée, lancé en 2013. Il y a six ans, le chanteur avait dû se retirer de la scène musicale en raison de différents problèmes de santé, dont un épuisement professionnel.

L’interprète d’Alors on danse, Papaoutai et Formidable partira également en tournée en Europe en 2022 et 2023, en plus de se produire dans quelques festivals l’été prochain.