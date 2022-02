Stromae présentera trois spectacles au Québec cet automne

Stromae a annoncé jeudi qu’il présenterait trois concerts au Québec cet automne dans le cadre de sa tournée nord-américaine! Le chanteur belge montera sur la scène du Centre Bell les 25 et 26 novembre ainsi que sur celle du Centre Vidéotron le 11 décembre. La mise en vente générale des billets débutera le vendredi 25 février, dès 10 h.

La tournée nord-américaine de Stromae débutera au festival Coachella en Californie le 16 avril, avant de s’arrêter dans 8 villes du Canada et des États-Unis d’octobre à décembre. Outre Montréal et Québec, l’auteur-compositeur-interprète visitera Vancouver, San Francisco, New York, Toronto, Washington et Boston.

Stromae aura l’occasion d’interpréter sur scène les nouvelles chansons de son album Multitude qui paraîtra le 4 mars prochain. Succédant à Racine carrée sorti en 2013, le troisième disque en carrière de l’artiste comprendra notamment les extraits Santé et L’enfer dévoilés au cours des derniers mois.

L’interprète d’Alors on danse, Papaoutai et Formidable partira également en tournée en Europe en 2022 et 2023, en plus de se produire dans plusieurs festivals l’été prochain.