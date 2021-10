Super Bowl LVI : le rap en vedette au spectacle de la mi-temps

Le suspense est terminé : ce sont finalement Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar qui assureront la mi-temps du Super Bowl LVI, le 13 février 2022! D’une durée de 12 minutes, ce spectacle aura lieu en direct du nouveau SoFi Stadium d’Ingelwood, en Californie!

« Dr. Dre, un visionnaire musical de Compton, Snoop Dogg, une icône de Long Beach, et Kendrick Lamar, un jeune pionnier de la musique à part entière, également originaire de Compton, occuperont le devant de la scène pour la performance d'une vie. Ils seront rejoints par le génie lyrique, Eminem, et la reine intemporelle, Mary J. Blige… Voilà l'histoire qui se met marche », a déclaré Jay-Z, dont l’entreprise Roc Nation produira ce spectacle des plus attendus.

De son côté, Dr Dre a déclaré par voie de communiqué que ce spectacle de la mi-temps du Super Bowl sera « l'un des plus grands frissons de sa carrière ».

Les trois dernières éditions de la mi-temps du super Bowl mettaient en vedette The Weeknd, Jennifer Lopez et Shakira, ainsi que Maroon 5.

