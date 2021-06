Taylor Swift annonce la réédition de son album Red

C’est maintenant confirmé : Taylor Swift lancera le 19 novembre prochain une version réenregistrée de son album Red originalement paru en 2012. Ce disque succédera à la nouvelle mouture de l’album Fearless (Taylor’s Version), sortie en avril dernier.

« Ce sera la toute première fois que vous entendrez les 30 chansons qui devaient à l’origine figurer sur Red. L'une d'entre elles dure même dix minutes! », a déclaré Taylor Swift sur les réseaux sociaux.

Outre ces chansons inédites, la nouvelle version du quatrième album en carrière de Taylor Swift comprendra tous les titres du disque original, dont les succès We Are Never Ever Getting Back Together et I Knew You Were Trouble.

Tout comme Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor's Version) a été produit en réaction à l’achat des droits des six premiers disques de Taylor Swift par Scott « Scooter » Braun qui, depuis, les a revendus à Shamrock Holdings. Mécontente d’avoir perdu la propriété de ses premières œuvres, la star américaine de 31 ans s'était alors engagée à enregistrer de nouvelles versions de toutes ses anciennes chansons.

Très prolifique depuis un an, Taylor Swift a également lancé les albums-surprises Folklore et Evermore, en juillet et décembre 2020. Comme si ce n’était pas suffisant, la chanteuse a récemment fracassé un nouveau record qui lui a permis de détrôner nuls autres que les Beatles!