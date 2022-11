Taylor Swift annonce son grand retour sur scène en 2023

Taylor Swift a annoncé mardi qu'elle partirait en tournée l'an prochain… du moins aux États-Unis! Baptisée The Eras Tour, cette série de concerts débutera à Glendale, en Arizona, le 18 mars, avant de s’arrêter dans 19 autres villes américaines d’ici le 5 août 2023.

« Je suis ravie d'annoncer ma prochaine tournée : Taylor Swift | The Eras Tour, un voyage à travers les époques musicales de ma carrière (passée et présente!). La première étape de la tournée se déroulera dans des stades à travers les États-Unis, avec des dates internationales qui seront annoncées dès que possible! J'ai hâte de vous voir! », a déclaré l’auteure-compositrice-interprète américaine de 32 ans sur les réseaux sociaux.

Cette précision sur un éventuel volet international de la tournée The Eras a de quoi rassurer les fans québécois de Taylor Swift qui espèrent de tout cœur voir leur chanteuse préférée traverser la frontière prochainement.

La première partie de ces spectacles sera assurée par de nombreux artistes, dont Paramore, beabadoobee, Phoebe Bridgers, girl in red, MUNA, HAIM, GAYLE, Gracie Abrams et OWENN. « Je me sens la personne la plus chanceuse du monde de pouvoir emmener ces brillants artistes en tournée avec moi », a ajouté Taylor Swift.

Rappelons que Taylor Swift continue de marquer l’histoire de la musique grâce à son nouvel album Midnights dont les chansons monopolisent cette semaine les 10 premières positions du Billboard Hot 100, une première depuis la création de ce convoité palmarès il y a 64 ans.

Lancé le 21 octobre dernier, Midnights comprend 13 nouvelles chansons, dont Anti-Hero et Bejeweled qui ont toutes deux fait l’objet de vidéoclips. Une édition spéciale baptisée 3am compte de son côté 7 pièces supplémentaires, ce qui porte le total à 20.