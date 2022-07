Taylor Swift atteint un nouveau sommet avec Blank Space

Le vidéoclip officiel de la chanson Blank Space de Taylor Swift vient d’atteindre les 3 milliards de visionnements sur YouTube! Mis en ligne le 10 novembre 2014, ce clip aura ainsi mis moins de 8 ans à rejoindre le groupe restreint de vidéos ayant enregistré autant de vues sur la célèbre plateforme de diffusion.

Deuxième extrait de l’album 1989 sorti en octobre 2014, Blank Space devient le second hit de Taylor Swift à franchir le cap des trois milliards de visionnements sur YouTube, après Shake It Off, tiré lui aussi du 5e disque en carrière de la chanteuse américaine.

Réalisé par Joseph Kahn, le vidéoclip de la chanson Blank Space a décroché les prix de la Meilleure vidéo féminine et de la Meilleure vidéo pop aux MTV Video Music Awards en 2015. L’album 1989 a quant à lui remporté le titre convoité de l'Album de l'année ainsi que celui du Meilleur album pop vocal lors de la 58e cérémonie des Grammy Awards, un an plus tard.

Il s’agit d’un autre exploit pour Taylor Swift qui est devenue, il y a deux semaines, la première artiste de l’histoire à classer 10 de ses albums au palmarès Billboard 200 au cours de la même année! La chanteuse de 32 ans a réussi cet exploit grâce à ses récents disques Lover, Folklore et Evermore ainsi qu’aux nouvelles éditions de Fearless et Red.