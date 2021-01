Taylor Swift décroche le prix de l’album le plus vendu en 2020

L’année 2021 commence en beauté pour Taylor Swift dont l’album Folklore vient de décrocher le titre de l’album le plus vendu en 2020 selon le réputé magazine américain Rolling Stone!

Lancé à la surprise générale le 24 juillet dernier, Folklore s’est écoulé à 2,3 millions d’exemplaires aux États-Unis en 2020. Le huitième album studio de Taylor Swift est suivi par My Turn de Lil Baby (2,1 millions de copies), Shoot for the Stars Aim for the Moon de Pop Smoke (2 millions), After Hours de The Weeknd (1,9 million) et Legends Never Die du regretté Juice WRLD (1,9 million).

Quatre autres albums de Taylor Swift apparaissent au Top 200 des disques les plus vendus l’an dernier : Lover au numéro 28, Evermore au numéro 63, 1989 au numéro 116 et Reputation au numéro 165. Notons que ces 4 albums sont respectivement sortis en 2019, 2020, 2014 et 2017.

Paru le 11 décembre dernier, Evermore est de son côté en voie de connaître le même succès que Folklore, considéré comme son « disque sœur »!