Taylor Swift éclipse un record des Beatles vieux de 54 ans

Taylor Swift ajoute un record de plus à sa vaste collection! La star américaine de 31 ans vient en effet de détrôner nuls autres que les Beatles en voyant trois de ses albums être propulsés en première position des palmarès britanniques en moins d’un an!

C’est grâce à la nouvelle version de son album Fearless (Taylor’s Version) que la chanteuse a réussi à battre un record que les Beatles détenaient depuis 54 ans. Il s’agit du troisième disque de Taylor Swift à atteindre le numéro 1 au Royaume-Uni depuis 259 jours, après Folklore et Evermore, respectivement parus le 31 juillet et le 18 décembre 2020.

Les Beatles détenaient le précédent record de 364 jours grâce aux albums Help!, Rubber Soul et Revolver sortis entre le 6 août 1965 et le 5 août 1966.

Fearless (Taylor’s Version) fait également son entrée en première place du Billboard 200, cette semaine, aux États-Unis. Il s’agit du 9e disque numéro 1 de Taylor Swift en sol américain, ce qui place la chanteuse au coude-à-coude avec Madonna en tant qu'artiste féminine ayant le deuxième plus grand nombre d'albums en première position. Seule Barbra Streisand réussit à faire mieux avec 11 disques numéro 1.

Rappelons que la nouvelle version du deuxième album en carrière de Taylor Swift originalement paru en 2008 compte un total de 27 chansons, dont The Best Day et Love Story, ainsi que six titres inédits que la chanteuse a écrits alors qu’elle était âgée entre 16 et 18 ans : Mr. Perfectly Fine, We Were Happy, Don’t You, Bye Bye Baby, ainsi qu’un duo avec Maren Morris (You All Over Me) et une collaboration avec Keith Urban (That’s When).