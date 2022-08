Taylor Swift en voie d’obtenir une nomination aux Oscars

Taylor Swift pourrait bien gagner son premier Oscar à vie grâce à son court-métrage consacré à sa chanson All Too Well! Selon The Hollywood Reporter, ce mini-film d’une durée de près de 15 minutes a obtenu une qualification pour l’édition 2023 des Oscars, ce qui le rend éligible pour une nomination dans la catégorie « Meilleur court-métrage d'action en direct ».

Ayant déjà mérité 11 Grammy Awards et un prix Emmy, Taylor Swift pourrait aussi s’illustrer aux Oscars dans la catégorie « Meilleure chanson originale » grâce à sa pièce Carolina tirée du film Where the Crawdads Sing.

Prenant la chose au sérieux, Taylor Swift travaillerait déjà avec une grande société de conseil en relations publiques afin de planifier une campagne de communication advenant une mise en nomination officielle ou même une victoire dans l’une ou l’autre de ces catégories.

Lancé le 12 novembre dernier, le mini-film All Too Well a été réalisé et écrit par Taylor Swift elle-même. Dédié à la nouvelle version de la chanson du même nom extraite de l’album Red (Taylor's Version), ce « super-vidéoclip » met aussi en vedette les acteurs américains Dylan O'Brien (Teen Wolf) et Sadie Sink (Stranger Things).

Si ce court-métrage avait été projeté au cinéma au cours de l’année 2022 (il l’a plutôt été du 12 au 18 novembre 2021 à l'AMC Lincoln Square de New York), il aurait même pu être en nomination comme « Meilleur film » à la prochaine cérémonie des Oscars. Heureusement pour Taylor Swift, la fenêtre d'éligibilité pour la catégorie « Meilleur court-métrage d'action en direct » couvre la période de 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

Même si elle a lancé cinq albums en trois ans, Taylor Swift travaillerait par ailleurs déjà sur son prochain disque de chansons originales. Sur une note moins positive, la prolifique chanteuse de 32 ans a récemment obtenu le titre peu enviable de « plus grand pollueur de CO2 parmi les célébrités ».