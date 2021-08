Taylor Swift et Ed Sheeran prépareraient une nouvelle collaboration

Taylor Swift prépare-t-elle une nouvelle collaboration avec Ed Sheeran? C’est du moins ce que croient plusieurs fans depuis que la chanteuse a mis en ligne une bande-annonce de la version réenregistrée de son album Red (Taylor's Version) qui sera lancée le 19 novembre prochain.

Dévoilée jeudi, cette vidéo met en vedette la nouvelle version de la chanson All Too Well (qui sera d’une durée de 10 minutes!) mais, surtout, des indices composés de lettres qui laissent deviner les noms d’Ed Sheeran, Phoebe Bridgers et Chris Stapleton.

Ces artistes pourraient donc, en toute logique, chanter en duo avec Taylor Swift sur les pièces bonus de la nouvelle édition de Red, originalement paru en 2012. Phoebe Bridgers interpréterait Nothing New et Chris Stapleton I Bet You Think About Me. Ed Sheeran ferait de même sur Run (un titre inédit) et Everything Has Changed (dont il chantait déjà en duo la version originale).

La réédition du quatrième album en carrière de Taylor Swift comprendra les 30 chansons qui devaient à l’origine figurer sur ce disque, dont Ronan, une chanson déchirante relatant la bataille d'un enfant contre le cancer. On y retrouvera aussi les succès We Are Never Ever Getting Back Together et I Knew You Were Trouble.

Tout comme Fearless (Taylor’s Version) lancé en avril dernier, Red (Taylor's Version) a été produit en réaction à l’achat des droits des six premiers disques de Taylor Swift par Scott « Scooter » Braun qui, depuis, les a revendus à Shamrock Holdings. Mécontente d’avoir perdu la propriété de ses premières œuvres, la star américaine de 31 ans s'était alors engagée à enregistrer de nouvelles versions de toutes ses anciennes chansons.

Très active depuis le début de la pandémie, Taylor Swift a également lancé les albums-surprises Folklore et Evermore, en juillet et décembre 2020.