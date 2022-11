Taylor Swift marque l’histoire de la musique avec son album Midnights

Taylor Swift continue de multiplier les records grâce à son nouvel album Midnights dont les chansons monopolisent cette semaine les 10 premières positions du Billboard Hot 100! Cet exploit constitue une première en 64 ans d’existence pour le prestigieux palmarès qui recense les pièces les plus populaires aux États-Unis.

« 10 sur 10 dans le Hot 100??? Sur mon 10e album??? JE SUIS ABASOURDIE », a rapidement réagi Taylor Swift suite à l’annonce de cette grande nouvelle.

La chanteuse de 32 ans détrône ainsi le rappeur canadien Drake qui avait réussi à classer neuf de ses chansons dans le top 10 du Billboard Hot 100 en septembre 2021. Mieux encore, les 20 pièces composant Midnights se sont toutes inscrites au sein de ce classement hebdomadaire qui compile les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube chez nos voisins du Sud, toutes catégories musicales confondues.

La chanson Anti-Hero s’est hissée au numéro 1 du Billboard Hot 100, suivie de Lavender Haze, Maroon, Snow on the Beach en duo avec Lana Del Rey, Midnight Rain, Bejeweled, Question…?, You’re on Your Own, Kid, Karma et Vigilante Shit.

Quelques jours après sa sortie, Midnights était déjà devenu l’album le plus vendu de l’année 2022, en plus d’établir de nombreux records sur les plateformes d’écoute en continu. Ce disque avait également décroché le titre du vinyle le plus vendu de l'ère moderne durant une période d’une semaine, en plus de devenir le 11e disque de Taylor Swift à se classer en tête des ventes en sol américain, réalisant les meilleurs débuts depuis 25 d’Adele en 2015.

Lancé le 21 octobre dernier, Midnights comprend 13 nouvelles chansons, dont Anti-Hero et Bejeweled qui ont toutes deux fait l’objet de vidéoclips. Une édition spéciale baptisée 3am compte de son côté 7 pièces supplémentaires, portant le total à 20.

Ayant la tête remplie de projets, Taylor Swift prépare une grande tournée internationale, en plus d’envisager une collaboration avec Bono de U2 qui se dit lui-même un grand fan de l’auteure-compositrice-interprète américaine!