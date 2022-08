Taylor Swift préparerait un nouvel album de chansons originales

Même si elle a lancé pas moins de cinq albums en trois ans, Taylor Swift travaillerait déjà sur son prochain disque de chansons originales! C’est du moins ce qu’affirme le journal The Sun qui a appris que la prolifique chanteuse de 32 ans préparerait actuellement un album « expérimental et collaboratif qui devrait surprendre ses fans ».

« Taylor s’amuse en cherchant de nouvelles sonorités et devrait présenter une nouvelle palette de genres sur son prochain album, qui va surprendre les fans. C’est aussi son album le plus collaboratif à ce jour et elle a hâte de travailler avec des chanteuses et productrices émergentes. Elle a récemment invité des amies à écrire avec elle et les chansons qui en sont nées ont rappelé à son équipe celles de Stevie Nicks et Joan Armatrading », a confié une source bien informée au quotidien britannique.

Il ne s’agirait pas des premières collaborations de Taylor Swift qui, au cours des dernières années, a notamment travaillé avec Ed Sheeran (Run, Everything Has Changed et The Joker and the Queen), Keith Urban, Colbie Caillat, Phoebe Bridgers, Chris Stapleton, Bon Iver et The National.

The Sun mentionne aussi que ce nouveau disque, enregistré en secret à Nashville, sera grandement influencé par la relation qu’entretient Taylor Swift avec l'acteur Joe Alwyn : « Ses fans ont l'habitude de l'entendre chanter ses ruptures, mais sa vision de la romance a changé depuis qu'elle est avec Joe et cela se verra dans sa nouvelle musique ».

Depuis août 2019, Taylor Swift a lancé les albums originaux Lover, Folklore et Evermore, ainsi que les versions réenregistrées de Fearless et Red, ce qui lui a permis, en juillet dernier, de devenir la première artiste de l’histoire à classer 10 de ses disques au palmarès Billboard 200 au cours de la même année.

En début de semaine, Taylor Swift faisait toutefois parler d’elle pour de moins bonnes raisons en obtenant le titre peu enviable de « plus grand pollueur de CO2 parmi les célébrités ».