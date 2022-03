Taylor Swift présente une nouvelle chanson dans une bande-annonce

Un avant-goût de la nouvelle chanson Carolina de Taylor Swift a été dévoilé dans la bande-annonce du film Where the Crawdads Sing qui sortira en juillet prochain! Réalisée par Aaron Dessner du groupe The National, cette pièce est la première « vraie » nouveauté de la chanteuse américaine depuis la parution de son album Evermore, en décembre 2020.

« Dès que j’ai appris qu’il y aurait une adaptation de ce livre que j’ai lu il y a quelques années, que j’ai su qu’il mettrait en vedette l’incroyable Daisy Edgar-Jones et qu’il serait produit par la brillante Reese Whiterspoon, j’ai tout de suite voulu participer à son volet musical. J’ai écrit seule la chanson Carolina, puis j’ai demandé à mon ami Aaaron Dessner de la réaliser. Je voulais créer quelque chose de hanté et d’éthéré pour s’harmoniser avec cette histoire fascinante », a déclaré Taylor Swift sur Instagram.

Where the Crawdads Sing sera l’adaptation cinématographique du roman du même nom publié en 2018 par Delia Owens. Ce best-seller raconte l'histoire de Kya, une jeune fille abandonnée qui a grandi seule dans les marais de la Caroline du Nord, avant de devenir la principale suspecte dans une affaire de meurtre.

En plus de Daisy Edgar-Jones, ce long-métrage mettra en vedette Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer, Jr. et David Strathairn. Quant à la version intégrale de la chanson Carolina, celle-ci sera lancée sous peu, selon ce qu’a indiqué Taylor Swift.

Depuis trois ans, Taylor Swift a lancé pas moins de cinq albums , soit Lover, Folklore et Evermore, ainsi que Fearless (Taylor's Version) et Red (Taylor's Version). En février dernier, la star de 32 ans s’est jointe à Ed Sheeran pour interpréter la nouvelle version de la ballade The Joker and the Queen.