Taylor Swift recevra un doctorat honorifique de l’Université de New York

Même si elle n’a jamais eu l’occasion de fréquenter l'université, Taylor Swift se verra bientôt décerner un doctorat honorifique! Cet événement aura lieu le 18 mai prochain, au Yankee Stadium, alors que l'Université de New York remettra à la star de 32 ans un doctorat honoris causa en beaux-arts.

Par voie de communiqué, la prestigieuse université a décrit Taylor Swift comme « l'une des artistes les plus prolifiques et les plus célèbres de sa génération ». Afin de souligner cet honneur, la chanteuse prononcera un discours devant la cohorte de finissants 2022 de l'Université de New York.

Il ne s’agira toutefois pas de la première fois que Taylor Swift fera son « entrée » à cette université. En effet, depuis janvier dernier, l’Institut Clive Davis de l'Université de New York propose un cours entièrement consacré à la populaire artiste américaine.

La semaine dernière, la chanteuse a par ailleurs procédé au lancement de la collection I'm Feeling '22. Cette gamme de produits dédiés à célébrer la remise des diplômes comprend notamment des autocollants et différents vêtements vendus à des prix variant entre 20 $ et 85 $.

Sur le plan musical, Taylor Swift vient de dévoiler un avant-goût de sa nouvelle chanson Carolina qui figurera dans le film Where the Crawdads Sing qui sortira en juillet prochain. Il s’agira de la première « vraie » nouveauté de l’auteure-compositrice-interprète depuis la parution de son album Evermore en décembre 2020.