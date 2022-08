Taylor Swift triomphe aux MTV VMA et annonce un nouvel album

Taylor Swift a remporté les grands honneurs lors de l’édition 2022 des MTV Video Music Awards qui avait lieu dimanche soir à Newark, dans le New Jersey! La star américaine de 32 ans a remporté trois prix au cours de la soirée, dont le plus prestigieux (Vidéo de l’année) grâce au court-métrage consacré à sa chanson All Too Well.

Lancé le 12 novembre dernier, le mini-film All Too Well a été réalisé et écrit par Taylor Swift elle-même. Dédié à la nouvelle version de la chanson du même nom extraite de l’album Red (Taylor's Version), ce « super-vidéoclip » met aussi en vedette les acteurs américains Dylan O'Brien (Teen Wolf) et Sadie Sink (Stranger Things). Cette vidéo pourrait par ailleurs permettre à la chanteuse de gagner son premier Oscar à vie, en mars prochain.

Taylor Swift a profité de l’occasion pour annoncer que son prochain disque de chansons originales sortira le 21 octobre prochain. Intitulé Midnights, ce disque comprendra 13 nouvelles pièces inspirées des « histoires de 13 nuits blanches éparpillées dans la vie de l’artiste » (découvrez le visuel au bas de cet article).

Parmi les autres gagnants de la soirée des MTV Video Music Awards, mentionnons Lil Nas X, Jack Harlow, Harry Styles, Doja Cat, The Weeknd, Billie Eilish, Lizzo, Nicki Minaj, Bad Bunny, Dove Cameron, Måneskin, Anitta, les Red Hot Chili Peppers, BTS et Blackpink.

Les Red Hot Chili Peppers ont également reçu le prestigieux Global Icon Award, succédant ainsi aux Foo Fighters qui s’étaient vus décerner ce prix l’an dernier. Nicki Minaj a pour sa part aussi reçu le Vanguard Award pour sa contribution exceptionnelle et l’impact de son œuvre dans l’univers de la vidéo musicale et de la culture populaire.

Au cours de cette cérémonie animée par Nicki Minaj, LL Cool J et Jack Harlow, on a également pu assister aux performances des Red Hot Chili Peppers, BLACKPINK, Panic! at the Disco, Lizzo, Fergie, Måneskin, Lauren Spencer-Smith, J Balvin, Bad Bunny, Eminem, Snoop Dogg, Marshmello et plusieurs autres. Notons que la Canadienne Avril Lavigne est quant à elle montée sur scène pour remettre un trophée.

Depuis leur création en 1984, les MTV Video Music Awards ont récompensé des centaines d’artistes, dont les favoris demeurent Beyoncé (29 prix), Madonna (20 prix) et Lady Gaga (18 prix).

Voici la liste complète des lauréats 2022 (en caractères gras) :



VIDÉO DE L'ANNÉE

Doja Cat – "Woman"

Drake ft. Future & Young Thug – "Way 2 Sexy"

Ed Sheeran – "Shivers"

Harry Styles – "As It Was"

Lil Nas X, Jack Harlow – "Industry Baby"

Olivia Rodrigo – "brutal"

Taylor Swift – "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)



ARTISTE DE L'ANNÉE

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo



GROUPE DE L’ANNÉE

BLACKPINK

BTS

City Girls

Foo Fighters

Imagine Dragons

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonic



MEILLEUR NOUVEL ARTISTE

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

SEVENTEEN



CHANSON DE L'ANNÉE

Adele – "Easy On Me"

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Doja Cat – "Woman"

Elton John & Dua Lipa – "Cold Heart (PNAU Remix)"

Lizzo – "About Damn Time"

The Kid LAROI & Justin Bieber – "STAY"



CHANSON DE L’ÉTÉ

Bad Bunny & Chencho Corleone – “Me Porto Bonito”

Beyoncé – “Break My Soul”

Charlie Puth – “Left And Right (feat. Jung Kook of BTS)”

Doja Cat – “Vegas (From the Original Motion Picture Soundtrack Elvis)”

Future ft. Drake, Tems – “Wait For U”

Harry Styles – “Late Night Talking”

Jack Harlow – “First Class”

Kane Brown – “Grand”

Latto x Mariah Carey – “Big Energy (Remix) ft. DJ Khaled”

Lizzo – “About Damn Time”

Marshmello x Khalid – “Numb”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Nicky Youre, dazy – “Sunroof”

Post Malone with Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

Rosalía – “Bizcochito”

Steve Lacy – “Bad Habit”



ALBUM DE L’ANNÉE

Adele – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Billie Eilish – Happier Than Ever

Drake – Certified Lover Boy

Harry Styles – Harry’s House



MEILLEURE COLLABORATION

Drake ft. Future & Young Thug – "Way 2 Sexy"

Elton John & Dua Lipa – "Cold Heart (PNAU Remix)"

Lil Nas X, Jack Harlow – "INDUSTRY BABY"

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – "Sweetest Pie"

Post Malone & the Weeknd – "One Right Now"

Rosalía ft. the Weeknd – "LA FAMA"

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY"



MEILLEURE VIDÉO POP

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Doja Cat – "Woman"

Ed Sheeran – "Shivers"

Harry Styles – "As It Was"

Lizzo – "About Damn Time"

Olivia Rodrigo – traitor"



MEILLEURE VIDÉO HIP-HOP

Eminem & Snoop Dogg – "From The D 2 The LBC"

Future ft. Drake, Tems – "WAIT FOR U"

Kendrick Lamar – "N95"

Latto – "Big Energy"

Nicki Minaj ft. Lil Baby – "Do We Have A Problem?"

Pusha T – "Diet Coke"



MEILLEURE VIDÉO R&B

Alicia Keys – "City of Gods (Part II)"

Chlöe – "Have Mercy"

H.E.R. – "For Anyone"

Normani ft. Cardi B – "Wild Side"

Summer Walker, SZA & Cardi B – "No Love (Extended Version)"

The Weeknd – "Out Of Time"



MEILLEURE VIDÉO ROCK

Foo Fighters – "Love Dies Young"

Jack White – "Taking Me Back"

Muse – "Won’t Stand Down"

Red Hot Chili Peppers – "Black Summer"

Shinedown – "Planet Zero"

Three Days Grace – "So Called Life"



MEILLEURE VIDÉO ALTERNATIVE

Avril Lavigne ft. blackbear - "Love It When You Hate Me"

Imagine Dragons x JID – "Enemy”

Machine Gun Kelly ft. WILLOW – "emo girl"

Måneskin – "I WANNA BE YOUR SLAVE"

Panic! At The Disco – "Viva Las Vengeance"

Twenty One Pilots – "Saturday"

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker – "G R O W"



MEILLEURE VIDÉO LATINO

Anitta – “Envolver”

Bad Bunny – “Tití Me Preguntó”

Becky G X KAROL G – “MAMIII”

Daddy Yankee – “REMIX”

Farruko – “Pepas”

J Balvin & Skrillex – “In Da Getto”



MEILLEURE VIDÉO K-POP

BTS – “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”

ITZY – “LOCO”

LISA – “LALISA”

SEVENTEEN – “HOT”

Stray Kids – “MANIAC”

TWICE – “The Feels”



MEILLEURE VIDÉO ENGAGÉE

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Latto – “P*ssy”

Lizzo – “About Damn Time”

Rina Sawayama – “This Hell”

Stromae – ”Fils de joie”



MEILLEURE PERFORMANCE PUSH

September 2021: Griff – “One Night”

October 2021: Remi Wolf – “Sexy Villain”

November 2021: Nessa Barrett – “i hope ur miserable until ur dead”

December 2021: SEVENTEEN – “Rock With You”

January 2021: Mae Muller – “Better Days”

February 2022: GAYLE – “abcdefu”

March 2022: Sheneesa – “R U That”

April 2022: Omar Apollo – “Tamagotchi”

May 2022: Wet Leg – “Chaise Longue”

June 2022: Muni Long – “Baby Boo”

July 2022: Doechii – “Persuasive”



MEILLEURE PERFORMANCE METAVERSE

BLACKPINK The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Rift Tour ft. Ariana Grande | Fortnite

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox



MEILLEURE VIDEO FORMAT LONG

Billie Eilish – Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles

Foo Fighters – Studio 666

Kacey Musgraves – star-crossed

Madonna – Madame X

Olivia Rodrigo – driving home 2 u

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor's Version)



MEILLEURE RÉALISATION

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor's Version)



MEILLEURE CINÉMATOGRAPHIE

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Camila Cabello ft. Ed Sheeran – “Bam Bam”

Harry Styles – “As It Was”

Kendrick Lamar – “N95”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor's Version)



MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

Adele – “Oh My God”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Drake ft. Future & Young Thug

Kacey Musgraves – “simple times”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion ft. Dua Lipa – “Sweetest Pie”



MEILLEURS EFFETS VISUELS

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Coldplay X BTS – “My Universe”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY”



MEILLEURE CHORÉGRAPHIE

BTS – “Permission to Dance”

Doja Cat – “Woman”

FKA twigs ft. The Weeknd

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”



MEILLEUR MONTAGE

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Olivia Rodrigo – “brutal”

ROSALÍA – “SAOKO”

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor's Version)

The Weeknd – “Take My Breath”