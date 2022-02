Tears for Fears fait paraître son premier disque en 17 ans

Après 17 ans d’absence, Tears for Fears est de retour! Le célèbre duo britannique lance aujourd’hui un nouvel album studio baptisé The Tipping Point. Ce disque de Roland Orzabal et Curt Smith comprend dix chansons, dont la pièce-titre dévoilée l’automne dernier, ainsi que No Small Thing et Break the Man.

Le septième album de Tears for Fears tire son inspiration d’une série de « points de bascule professionnels et personnels » qu’ont vécus les membres du groupe depuis la sortie d’Everybody Loves A Happy Ending, leur plus récent disque paru en 2004.

« De mon côté, c’est arrivé lorsque ma femme était très malade. Je la regardais devenir un fantôme. Le narrateur de la chanson The Tipping Point se trouve d’ailleurs dans un hôpital et regarde les gens sur le point de franchir ce seuil que nous appelons la mort », a déclaré Roland Orzabal au magazine Rolling Stone, évoquant le décès de sa femme Caroline, il y a quatre ans.

« Il était très important pour nous que ce disque combine judicieusement la production classique de Tears for Fears et des paroles poignantes. Nous pensons avoir créé un disque contemporain et intemporel que les fans, nouveaux et anciens, aimeront autant que nous », a ajouté Curt Smith, aujourd’hui âgé de 60 ans, tout comme son confrère.

Tears for Fears a par ailleurs mis sur pied une grande tournée internationale pour présenter sur scène les chansons de The Tipping Point avec, en première partie, le groupe rock américain Garbage. Celle-ci débutera le 20 mai prochain à Cincinnati, aux États-Unis, avant de se déplacer au Royaume-Uni.

Fondé en Angleterre en 1981, Tears for Fears a connu la consécration quatre ans plus tard avec l'album Songs from the Big Chair, duquel étaient extraits les classiques Shout, Everybody Wants to Rule the World et Head over Heels. À ce jour, la formation a vendu plus de 30 millions d’albums à travers le monde.