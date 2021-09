The Kid Laroi en spectacle à Montréal en février 2022

Après Imagine Dragons, J Balvin et Dua Lipa, un autre artiste international a annoncé sa venue à Montréal! Cette fois-ci, il s’agit de The Kid Laroi qui présentera un spectacle au MTelus, le 24 février prochain, dans le cadre de sa tournée End of the World.

Le jeune rappeur australien de 18 ans montera sur scène pour présenter les chansons de son premier mixtape, F*CK LOVE, paru en juillet 2020. The Kid Laroi interprétera également Stay, son hit en duo avec Justin Bieber qui trône encore cette semaine au Top 10 du Billboard Hot 100, après y avoir occupé la première position pendant 5 semaines consécutives.

Il s’agira du premier passage de Charlton Kenneth Jeffrey Howard (alias The Kid Laroi) au Québec. Les billets pour ce concert seront mis en vente ce vendredi 17 septembre, à compter de 10 h.