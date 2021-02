The Offspring confirme avoir terminé son nouvel album

C’est maintenant confirmé : The Offspring a ENFIN terminé son 10e album studio! C’est ce qu’ont révélé lundi le chanteur Dexter Holland et le guitariste Kevin « Noodles » Wasserman par le biais d’une capsule audio publiée sur les réseaux sociaux.

« Je pense que nous devrions leur dire que nous sortons un disque. C'est vrai, c'est vrai. Je sais que nous l'avons souvent dit ... mais c'est différent cette fois parce que c'est fait. C'est fini. C'est dans la boîte comme on dit. Nous avons des chansons. Nous avons des titres. Nous avons un label. Nous avons un titre d'album. Nous avons des illustrations. Il est prêt à être lancé », a déclaré avec humour Dexter Holland, aujourd’hui âgé de 55 ans.

Baptisé Days Go By, le plus récent album signé The Offspring est paru en 2012. Trois ans plus tard, la formation américaine dévoilait la chanson Coming for You qui laissait penser que le nouveau disque du groupe était en préparation. Depuis ce temps, les rumeurs et les annonces se sont succédées mais sans résultat concret, à la plus grande déception des fans du groupe.