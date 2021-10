The Offspring en concert avec Simple Plan au Centre Bell en février 2022

Bonne nouvelle pour les fans de The Offspring : la formation américaine a annoncé vendredi matin qu’elle présentera un concert au Centre Bell de Montréal, le 2 février 2022. Mieux encore? Le groupe rock aura comme invité spécial nul autre que Simple Plan!

La mise en vente générale des billets pour ce spectacle débutera le vendredi 5 novembre, dès 10 h, sur evenko.ca, mais une prévente exclusive sera organisée via l’application iHeartRadio le jeudi 4 novembre, de 10 h à minuit!

Ce concert s’inscrit dans le cadre de la tournée canadienne Let The Bad Times Roll de The Offspring qui s’arrêtera également au Centre Vidéotron de Québec le 1er février et au Canadian Tire Centre d’Ottawa le 6 février.

Lancé en avril dernier, l’album Let The Bad Times Roll succédait à Days Go By paru en 2012. Le 10e disque studio de The Offspring comprend 12 titres, dont les chansons Let The Bad Times Roll, We Never Have Sex Anymore et The Opioid Diaries qui ont toutes trois fait l’objet d’un vidéoclip.