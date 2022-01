The Offspring et Simple Plan annulent leurs concerts au Canada

Mauvaise nouvelle pour les fans de The Offspring : la formation américaine a annoncé lundi qu’elle annulait tous ses concerts prévus cet hiver au Canada avec Simple Plan en raison des mesures sanitaires liées au variant Omicron.

The Offspring et Simple Plan devaient notamment s’arrêter le 1er février 2022 au Centre Vidéotron de Québec, le 2 février au Centre Bell de Montréal et le 6 février au Canadian Tire Centre d’Ottawa.

Au total, c’est 21 concerts qui étaient prévus dans le cadre de la tournée canadienne Let The Bad Times Roll de The Offspring.

Lancé en avril dernier, l’album Let The Bad Times Roll succédait à Days Go By paru en 2012. Le 10e disque studio de The Offspring comprend 12 titres, dont les chansons Let The Bad Times Roll, We Never Have Sex Anymore et The Opioid Diaries.

De son côté, Simple Plan a dévoilé en novembre dernier, après plus de 5 ans d’absence, une toute nouvelle chanson intitulée The Antidote, premier extrait d’un album à venir.