The Offspring et Simple Plan en tournée au Québec cet automne

Après avoir dû annuler tous ses concerts prévus l’hiver dernier au Canada en raison de la pandémie, The Offspring débutera finalement sa tournée conjointe avec Simple Plan cet automne!

Les deux groupes seront notamment de passage au Centre George Vezina de Saguenay le 2 novembre, au Centre Bell de Montréal le 4 novembre et au Centre Vidéotron de Québec le 5 novembre. Les billets pour ces spectacles seront mis en vente ce vendredi 9 septembre dès 10 h sur le site de livenation.

Au total, 18 concerts seront présentés dans le cadre de la tournée canadienne Let The Bad Times Roll 2022 de The Offspring. Le premier aura lieu le 31 octobre à Halifax et le dernier à Victoria le 27 novembre.

Lancé en avril 2021, l’album Let The Bad Times Roll succédait à Days Go By paru en 2012. Le 10e disque studio de la formation américaine comprend 12 titres, dont les chansons Let The Bad Times Roll, We Never Have Sex Anymore et The Opioid Diaries.

« C’est probablement l’album le plus cathartique que nous avons enregistré. Les messages sont peut-être sombres, mais au final, ce qui reste, c’est que la communication est importante, qu’être près de ses émotions est important, et surtout, que l’espoir est important », a déclaré Dexter Holland de The Offspring par voie de communiqué.

De son côté, le groupe montréalais Simple Plan a dévoilé en mai dernier son 6e album studio. Intitulé Harder Than It Looks, ce disque comprend les extraits The Antidote, Ruin My Life (une collaboration inédite avec Sum 41) et Wake Me Up (When This Nightmare's Over).

« Nous sommes surexcités de finalement pouvoir annoncer cette tournée canadienne avec The Offspring. Nous savons que beaucoup de nos fans canadiens attendent ça depuis longtemps, et nous sommes heureux de pouvoir bientôt jouer pour eux partout à travers le pays. Le Canada est un endroit très spécial pour nous, et nous savons que ces spectacles seront incroyables », a ajouté Chuck Comeau de Simple Plan.