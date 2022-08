The Tragically Hip sera intronisé au Canada's Walk Of Fame

The Tragically Hip sera intronisé pour la seconde fois au Canada's Walk Of Fame (l'Allée des célébrités canadiennes) à Toronto! Le groupe rock sera honoré cette année dans la catégorie « Engagement humanitaire », lors d’un gala qui aura lieu le 3 décembre prochain dans la Ville Reine.

Au fil des ans, The Tragically Hip a recueilli des millions de dollars pour des causes sociales et environnementales à travers tout le Canada, en plus de défendre les intérêts des peuples autochtones, notamment par l'intermédiaire de l’organisme The Gord Downie & Chanie Wenjack Fund.

La formation originaire de Kingston, en Ontario, avait été intronisée une première fois en 2002 afin de souligner ses réalisations dans le domaine des arts et du divertissement. Plus récemment, The Tragically Hip a reçu le Prix Humanitaire dans le cadre de la cérémonie des JUNO 2021.

Julien Christian Lutz (alias Director X) sera aussi intronisé cette année au Canada's Walk Of Fame pour avoir réalisé des centaines de vidéoclips pour des artistes de renom, tels Drake, Black Eyed Peas, David Guetta, Ariana Grande, Demi Lovato, Rihanna, Alicia Keys, Destiny's Child, Flo Rida, Sean Paul, Kendrick Lamar et Justin Bieber.

Depuis sa création en 1998, le Canada's Walk Of Fame a rendu hommage à 173 personnalités canadiennes œuvrant dans les domaines des arts, du sport, des sciences et de la philanthropie.

Parmi les artistes musicaux, on retrouve notamment dans cette liste Bryan Adams, Céline Dion, Ginette Reno, Neil Young, The Guess Who, David Foster, Luc Plamondon, Shania Twain, Diana Krall, Alanis Morissette, Nelly Furtado, Drake, Tom Cochrane, Sarah McLachlan, Carly Rae Jepsen, The Weeknd, Michael Bublé, Shawn Mendes, Corey Hart et Leonard Cohen.