À quelques jours seulement de dévoiler la chanson Nothing Is Lost (You Give Me Strength) tirée de la bande originale du film Avatar 2 : La Voie de l’eau, The Weeknd a une nouvelle raison de célébrer : le vidéoclip officiel de son hit Save Your Tears vient de franchir le milliard de visionnements sur YouTube!

Save Your Tears devient le 5e vidéoclip de l’auteur-compositeur-interprète canadien de 32 ans à atteindre le milliard de visionnements, après Starboy (qui cumule actuellement 2,1 milliards de vues), The Hills (1,9 milliard de vues), Can’t Feel My Face (1,2 milliard de vues) et I Feel It Coming avec Daft Punk (1 milliard de vues).

Mis en ligne le 5 janvier 2021, Save Your Tears est extrait de l’album After Hours de The Weeknd paru en mars 2020, tout comme le méga-hit Blinding Lights. Rappelons que le chanteur avait également lancé une version remixée de Save Your Tears interprétée en duo avec Ariana Grande.

Depuis, The Weeknd a lancé le 7 janvier dernier l’album Dawn FM comprenant les chansons Take My Breath, Sacrifice, Out of Time, How Do I Make You Love Me? et Best Friends.