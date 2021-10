The Weeknd annonce que son nouvel album est terminé

The Weeknd vient de le confirmer : son nouvel album est terminé! L’auteur-compositeur-interprète canadien de 31 ans a fait cette annonce dans le cadre d’une entrevue web diffusée par Apple Music.

« Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de pièces se sont déplacées. Je me suis installé dans une nouvelle maison. J'ai tourné des vidéos. J'ai travaillé sur de la musique pour les pré-productions. J’ai pris du temps pour moi pour ne pas complètement perdre la tête. Mais maintenant, je suis de retour. L'album Dawn est terminé », a confié The Weeknd.

« La seule chose qui y manque, ce sont quelques personnages qui sont la clé du récit – certaines personnes qui me sont proches et chères, certaines qui ont inspiré ma vie d'enfant et d'autres qui m'inspirent maintenant. Je vous donnerai plus de détails dans les mois à venir », a ajouté le chanteur qui a récemment révélé que Britney Spears avait été l’une des sources d’inspiration de son prochain disque.

Le cinquième album studio de The Weeknd comprendra notamment le premier extrait, Take My Breath, dévoilé en août dernier.

The Weeknd sera par ailleurs en spectacle au Centre Bell de Montréal en février 2022, afin de livrer sur scène ses nouvelles chansons, ainsi que ses plus grands succès.