The Weeknd chantera pour le film Avatar 2 : La voie de l'eau

The Weeknd a pris ses fans par surprise en annonçant sur les réseaux sociaux qu’il collaborera à la bande originale du film Avatar 2 : La Voie de l’eau!

L’auteur-compositeur-interprète canadien de 32 ans a publié une courte vidéo dans laquelle on peut voir la lettre « A » ainsi que la date du « 16 décembre 2022 » qui correspond à la sortie du nouveau film réalisé par James Cameron. Le producteur Jon Landau a réagi à cette publication en souhaitant à The Weeknd « Bienvenue dans la famille Avatar ».

The Weeknd succédera ainsi à Leona Lewis qui avait interprété la chanson I See You pour le premier film Avatar, en 2009. Cette pièce avait d’ailleurs permis à la chanteuse britannique de décrocher une nomination aux Oscars.

Détenant le titre du film le plus rentable de tous les temps (2,92 milliards de dollars en recettes dans le monde), le premier Avatar a reçu un total de 9 nominations aux Oscars, avant de finalement remporter trois prix (Meilleure direction artistique, Meilleure cinématographie et meilleurs effets visuels).

De son côté, The Weeknd a lancé le 7 janvier dernier l’album Dawn FM comprenant les chansons Take My Breath, Sacrifice, Out of Time, How Do I Make You Love Me? et Best Friends.