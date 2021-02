The Weeknd en concert au Centre Bell en février 2022

The Weeknd a annoncé mercredi les nouvelles dates de sa tournée The After Hours qui se remettra en branle l’an prochain. Et, bonne nouvelle pour les fans québécois, le populaire chanteur canadien sera de passage au Centre Bell de Montréal, le jeudi 3 février 2022.

Après avoir dû être annulée en 2020, en raison de la pandémie, la plus récente tournée de The Weeknd reprendra la route le 14 janvier 2022, à Vancouver. Elle s’arrêtera ensuite dans plusieurs villes nord-américaines, avant de se déplacer en Europe à l’automne.

Cette série de concerts mettra en vedette les chansons de l’album After Hours, dont Blinding Lights, In Your Eyes, Save Your Tears, Heartless, Until I Bleed Out et Too Late.

Rappelons que The Weeknd présentera ce dimanche 7 février le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LV qui aura lieu à Tampa, en Floride. Le chanteur sera le premier Canadien à se produire au Super Bowl depuis Shania Twain en 2003.

En plus de travailler actuellement à l’écriture de son prochain disque, The Weeknd lancera sous peu un album compilation regroupant 18 de ses chansons.