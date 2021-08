The Weeknd établit un nouveau record avec Blinding Lights

The Weeknd vient de fracasser un record vieux de 63 ans grâce à Blinding Lights qui est officiellement devenue la chanson ayant séjourné le plus longtemps au prestigieux palmarès Billboard Hot 100 crée en 1958!

À ce jour, Blinding Lights a passé un grand total de 88 semaines au sein de ce réputé classement hebdomadaire qui compile les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube aux États-Unis, toutes catégories musicales confondues.

Quelques jours seulement après son lancement, Blinding Lights avait fait ses débuts au numéro 11 du Billboard Hot 100, le 14 décembre 2019, avant d’occuper la première position durant 4 semaines, en avril 2020. À sa 88e semaine sur ce palmarès, le premier extrait de l’album After Hours se classe toujours au numéro 18.

C’est loin d’être le premier record qu’établit The Weeknd grâce à Blinding Lights. Au fil des mois, ce méga-hit est notamment devenu la chanson qui est demeurée le plus longtemps dans le Top 5 du Billboard Hot 100 (43 semaines), le Top 10 (57 semaines), le Top 20 (79 semaines) et le Top 40 (84 semaines).

Blinding Lights surpasse ainsi Radioactive d’Imagine Dragon qui était resté 87 semaines au Billboard Hot 100, entre 2012 et 2014. Suivent, dans l’ordre, Sail d’AWOLNATION (79 semaines), I'm Yours de Jason Mraz (76 semaines), How Do I Live de LeAnn Rimes (69 semaines), Counting Stars de OneRepublic (68 semaines), Party Rock Anthem de LMFAO (68 semaines), Rolling in the Deep d’Adele (65 semaines) et You Were Meant for Me/Foolish Games de Jewel (65 semaines).

The Weeknd prépare actuellement son cinquième album studio qui sera inspiré par nulle autre que Britney Spears! Le premier extrait, Take My Breath, a fait cette semaine son entrée en sixième place du Billboard Hot 100, en plus de devenir la 13e chanson de l’auteur-compositeur-interprète canadien de 31 ans à figurer dans le Top 10.

Rappelons que The Weeknd sera en spectacle au Centre Bell de Montréal en février 2022 afin de nous présenter ses nouvelles chansons.