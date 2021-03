The Weeknd fracasse un nouveau record grâce à Blinding Lights

The Weeknd continue de multiplier les records avec son méga-hit Blinding Lights! Cet extrait de l’album After Hours vient en effet de débuter sa 52e semaine au Top 10 du Billboard Hot 100, ce qui en fait la première chanson de l’histoire à séjourner une année entière dans les 10 premières positions de ce prestigieux classement!

Sortie en novembre 2019, la chanson Blinding Lights a fait ses débuts à la 11e position du Billboard Hot 100, avant de faire son entrée dans le Top 10 en février 2020. À l'exception de deux semaines en décembre dernier, ce succès est par la suite toujours demeuré au sein du Top 10. Cette semaine, le plus gros hit en carrière de The Weeknd figure au numéro 3.

Blinding Lights est également la chanson qui est restée le plus longtemps dans le Top 5 du Billboard Hot 100 et l'une des neuf à être demeurée dans le Top 100 pendant au moins 65 semaines. Cette pièce est par ailleurs à égalité avec Closer des Chainsmokers et Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars en ce qui concerne sa longévité dans le Top 3 (21 semaines).

Rappelons que le palmarès Billboard Hot 100 compile chaque semaine les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube aux États-Unis.

Ayant récemment lancé l’album compilation The Highlights, The Weeknd a enregistré une hausse significative des ventes de ses disques et de ses chansons depuis son spectacle de la mi-temps au Super Bowl LV. Cette performance du chanteur canadien fera d’ailleurs bientôt l’objet d’un documentaire diffusé sur Crave.