The Weeknd, grand gagnant des iHeartRadio Music Awards

Après avoir triomphé aux Billboard Music Awards dimanche dernier, The Weeknd a répété l’exploit lors de la cérémonie des iHeartRadio Music Awards qui était présentée jeudi soir, en direct du Dolby Theatre, à Los Angeles!

Ayant récolté pas moins de huit nominations aux iHeartRadio Music Awards cette année, The Weeknd est reparti avec 5 prix, notamment ceux des convoitées catégories « Artiste masculin de l’année » et « Chanson de l’année » pour son méga-hit Blinding Lights, extrait du populaire album After Hours.

The Weeknd a par ailleurs interprété sa chanson Save Your Tears en compagnie d’Ariana Grande lors de ce gala annuel qui récompense les artistes et les chansons les plus populaires aux États-Unis. Animé par Usher, cet événement mettait également en vedette des performances de Doja Cat, Dan + Shay ainsi que Bruno Mars et Anderson .Paak de Silk Sonic.

Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricci, Twenty One Pilots et Megan Thee Stallion ont quant à eux présenté différents trophées, tout comme Lil Nas X et Chris Martin de Coldplay qui ont remis à Elton John l’iHeartRadio Icon Award 2021. Pour l’occasion, le légendaire chanteur britannique de 74 ans a eu droit à un hommage signé H.E.R., Demi Lovato et Brandi Carlile.

Voici la liste des lauréats dans les principales catégories :



Chanson de l’année : Blinding Lights - The Weeknd

Artiste féminine de l’année : Dua Lipa

Artiste masculin de l’année : The Weeknd

Duo ou groupe de l’année : Dan + Shay

Meilleure collaboration : Savage (Remix) - Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

Meilleur nouvel artiste pop : Doja Cat

Meilleur album pop : folklore - Taylor Swift

Artiste rock alternatif de l’année : twenty one pilots

Album rock alternatif de l’année : Tickets To My Downfall - Machine Gun Kelly

Chanson rock alternative de l’année : Level Of Concern - twenty one pilots

Artiste rock de l’année : The Pretty Reckless

Album rock de l’année : Power Up - AC/DC

Chanson rock de l’année : Shame Shame - Foo Fighters

Artiste dance de l’année : Marshmello

Album dance de l’année : Diplo Presents Thomas Wesley, Chapter 1 : Snake Oil - Diplo

Chanson dance de l’année : Roses (Imanbek Remix) - SAINt JHN

Artiste hip-hop de l’année : Roddy Ricch

Album hip-hop de l’année : My Turn - Lil Baby

Chanson hip-hop de l’année : The Box - Roddy Ricch

Artist R&B de l’année : H.E.R.

Artiste pop latin ou reggaeton de l’année : J Balvin

VOTE DU PUBLIC

Meilleures paroles : Adore You - Harry Styles

Meilleure reprise : Adore You (Harry Styles) - Lizzo

Meilleure armée de fans : BTS

Meilleur vidéoclip : Dynamite - BTS

Plus grande star sur les réseaux sociaux : Olivia Rodrigo

Meilleure chorégraphie dans un vidéoclip : BTS – Son Sung Deuk

Bop TikTok de l’année : Blinding Lights - The Weeknd

Artiste Titanium de l’année : The Weeknd

Chanson Titanium de l’année : Blinding Lights - The Weeknd